الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تخصص مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في اليمن

الإمارات تخصص مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في اليمن
27 نوفمبر 2025 00:17

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم دعم بقيمة 1 مليار دولار لتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في إطار جهودها المتواصلة في تعزيز التنمية المستدامة في اليمن وحرصها على توفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.
ويأتي هذا الدعم في سياق مشاركة دولة الإمارات بالمؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن (YFNEC 2025)، حيث شارك سعادة محمد حمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة في فعاليات المؤتمر، مؤكدا حرص الدولة على دعم تنمية قطاع الطاقة المستدامة ومواجهة التحديات القائمة، إضافةً إلى تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة، واستشراف فرص الاستثمار في اليمن.

من جانبه أشاد معالي سالم بن بريك، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وبدعم دولة الإمارات المتواصل لتطلعات الشعب اليمني نحو التنمية والتطور والاستقرار.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان

وحظي المؤتمر بمشاركة دولية فاعلة، شملت دولاً ذات عضوية دائمة لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، في إطار جهود دولية مشتركة لتلبية احتياجات الشعب اليمني في مجالي الطاقة والكهرباء، وتعزيز الاستقرار والازدهار للشعب اليمين الشقيق.

المصدر: وام
الإمارات
اليمن
رئيس الدولة
محمد بن زايد
منصور بن زايد
الطاقة
قطاع الطاقة
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©