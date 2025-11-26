الإمارات تخصص مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في اليمن

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم دعم بقيمة 1 مليار دولار لتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في إطار جهودها المتواصلة في تعزيز التنمية المستدامة في اليمن وحرصها على توفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

ويأتي هذا الدعم في سياق مشاركة دولة الإمارات بالمؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن (YFNEC 2025)، حيث شارك سعادة محمد حمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة في فعاليات المؤتمر، مؤكدا حرص الدولة على دعم تنمية قطاع الطاقة المستدامة ومواجهة التحديات القائمة، إضافةً إلى تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة، واستشراف فرص الاستثمار في اليمن.

من جانبه أشاد معالي سالم بن بريك، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وبدعم دولة الإمارات المتواصل لتطلعات الشعب اليمني نحو التنمية والتطور والاستقرار.

وحظي المؤتمر بمشاركة دولية فاعلة، شملت دولاً ذات عضوية دائمة لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، في إطار جهود دولية مشتركة لتلبية احتياجات الشعب اليمني في مجالي الطاقة والكهرباء، وتعزيز الاستقرار والازدهار للشعب اليمين الشقيق.