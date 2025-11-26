الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«صحة» تنظم عرساً جماعياً لـ 20 موظفاً تزامناً مع «عيد الاتحاد»

العرسان في صورة جماعية (تصوير: مصطفى رضا)
27 نوفمبر 2025 02:08

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهد مجلس ربدان بالعاصمة أبوظبي «عرس صحة الجماعي»، الذي نظمته شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، ضمن مبادرات عام المجتمع التي تهدف إلى تعزيز قيم الترابط والتكافل الاجتماعي، وإبراز دور المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعكس روح التعاون والتلاحم بين أفراد المجتمع. 
وشهد العرس الجماعي مشاركة عدد من العرسان في أجواء احتفالية، مميزة تعكس التزام الشركة بتعزيز الاستقرار الأسري، وتقديم نموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية. وسيكون الحدث فرصة لتسليط الضوء على جهود «صحة» في دعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف التنمية المستدامة.   ونظّمت الشركة العرس الجماعي لـ 20 موظفاً من كوادرها، وتم خلاله تقديم واجب الضيافة، وتبادل التهاني، والتقاط الصور التذكارية. 
وعبر المشاركون بالعرس الجماعي عن سعادتهم بالمشاركة بهذه المبادرة، لما فيها من التيسير على الشباب وتحفيزهم، وتأتي تلك المبادرة احتفالاً بعيد الاتحاد، وفي إطار مبادرات «عام المجتمع»، واستعداداً لـ«عام الأسرة». ويأتي هذا الحدث ليجسد قيم الترابط والتكافل الاجتماعي، ويعكس الدور الرائد للمؤسسات الوطنية في دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وأكدت «صحة» أن المبادرة تهدف إلى دعم الموظفين، وتوفير بيئة تُعزز التلاحم بين أفراد المجتمع، إلى جانب إبراز نموذج وطني يُحتذى به في تعزيز الروابط الإنسانية وتمكين الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره. 
وأوضحت الشركة أن دور القطاع الصحي لا يقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة الفاعلة في رفاه المجتمع، وتحسين جودة الحياة. ويأتي تنظيم هذا العرس الجماعي في مجلس ربدان تأكيداً لالتزام «صحة» بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تنفيذ مبادرات تُسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

