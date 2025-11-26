منصور بن محمد: دبي تمضي بثبات نحو ريادة الرعاية الصحية المتخصصة

دبي (وام)

التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، فريق عمل مستشفى الجليلة للأطفال، حيث أثنى سموه على جهودهم المتميزة، وهنأهم بفوز المستشفى بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في طب الأطفال وفق تصنيف مجلة «نيوزويك» الأميركية لعام 2026.

عقد اللقاء في مقر «دبي الصحية»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: عبد الله عبد الرحمن الشيباني، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، والدكتورة حنان السويدي.

كما حضر اللقاء الدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي الفخري لمستشفى الجليلة للأطفال، والدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل، والدكتور إبرار مجيد، رئيس طب الأطفال، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والاستشاريين ورؤساء التخصصات في طب الأطفال.

واطلع سموه إلى جانب أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية» على نتائج تقرير مجلة «نيوزويك» الأميركية لعام 2026، لأفضل المستشفيات التخصصية على مستوى الشرق الأوسط، حيث صنف مستشفى الجليلة للأطفال كأفضل مستشفى متخصص في طب الأطفال، فيما جاء مستشفى راشد في المركز الثالث في تخصص جراحة العظام.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يجسد هذا الإنجاز الذي حققه مستشفى الجليلة للأطفال مكانة دبي كمدينة تمضي بثبات نحو الريادة في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، ويؤكد قدرة منظومتنا على تحقيق نتائج نوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية». وأضاف سموه: «نثمن الجهود المتواصلة لكافة فرق العمل في (دبي الصحية)، والتي أثمرت نجاحات وإنجازات بارزة في سبيل الارتقاء بصحة الإنسان».

وتعتمد مجلة «نيوزويك» في تصنيفاتها العالمية لأفضل المستشفيات على منهجية علمية تطور بالتعاون مع شركة «Statista»، وتشمل آراء المرضى ومستوى رضاهم عن تجربتهم العلاجية، وتوصيات الأطباء والخبراء ومديري المستشفيات، إضافة إلى الاعتمادات الدولية، ما يجعل التصنيف مرجعاً دولياً موثوقاً لقياس مستوى المؤسسات الصحية حول العالم.