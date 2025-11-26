الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«هيلث بوينت» تطلق تقنية الروبوت المساعد «فلِيس»

«هيلث بوينت» تطلق تقنية الروبوت المساعد «فلِيس»
27 نوفمبر 2025 02:07

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان

أطلق مستشفى هيلث بوينت، من الركائز الأساسية في شبكة M42 لمقدمي الرعاية الصحية العالمية، تقنية الروبوت المساعد «فلِيس» من شركة «دبيو سنثس»، التي تمثل جيلاً جديداً من التقنيات الطبية المبتكرة في جراحة استبدال مفصل الركبة، بقدرات متقدمة تعتمد على البيانات الفورية، وتعزز جودة النتائج وتسريع التعافي.
وتقدم تقنية «فلِيس» للجراحة الروبوتية دقة متطورة ومستويات جديدة من التخصيص في جراحة استبدال مفصل الركبة، إذ تستخدم بيانات في الوقت الفعلي لتوجيه الجراحين في مواءمة كل إجراء مع البنية التشريحية الفريدة لكل مريض، وتسهم هذه الميزة في تحسين دقة الجراحة، وتسريع التعافي، وتعزيز القدرة الحركية، وضمان استقرار المفصل على المدى الطويل.

هيلث بوينت
الروبوت
الروبوتات
الإمارات
مجموعة M42
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©