«هيلث بوينت» تطلق تقنية الروبوت المساعد «فلِيس»

أبوظبي (وام)

أطلق مستشفى هيلث بوينت، من الركائز الأساسية في شبكة M42 لمقدمي الرعاية الصحية العالمية، تقنية الروبوت المساعد «فلِيس» من شركة «دبيو سنثس»، التي تمثل جيلاً جديداً من التقنيات الطبية المبتكرة في جراحة استبدال مفصل الركبة، بقدرات متقدمة تعتمد على البيانات الفورية، وتعزز جودة النتائج وتسريع التعافي.

وتقدم تقنية «فلِيس» للجراحة الروبوتية دقة متطورة ومستويات جديدة من التخصيص في جراحة استبدال مفصل الركبة، إذ تستخدم بيانات في الوقت الفعلي لتوجيه الجراحين في مواءمة كل إجراء مع البنية التشريحية الفريدة لكل مريض، وتسهم هذه الميزة في تحسين دقة الجراحة، وتسريع التعافي، وتعزيز القدرة الحركية، وضمان استقرار المفصل على المدى الطويل.