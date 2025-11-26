«نبض الصحة» لتمكين الكفاءات الوطنية

دبي (وام)

نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي معرض «نبض الصحة» للتوظيف بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الصحة بدبي، وسلطة مدينة دبي الطبية في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية، وذلك بهدف دعم الكفاءات الوطنية من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية من خلال تمكينهم من الالتحاق بالفرص الوظيفية المتاحة في مستشفيات القطاع الخاص.

وقالت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن معرض «نبض الصحة» يجسّد التزام الوزارة وشركائها الاستراتيجيين بتوحيد الجهود الوطنية لدعم الكفاءات الإماراتية وتمكينها من الإسهام الفاعل في قطاع الرعاية الصحية.

من جانبها، قالت طيف محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن معرض «نبض الصحة» يقدم نموذجاً حياً لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للالتحاق بفرص عمل نوعية ضمن بيئة مهنية متقدمة.