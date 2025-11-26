الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نبض الصحة» لتمكين الكفاءات الوطنية

«نبض الصحة» لتمكين الكفاءات الوطنية
27 نوفمبر 2025 02:08

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان

نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي معرض «نبض الصحة» للتوظيف بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الصحة بدبي، وسلطة مدينة دبي الطبية في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية، وذلك بهدف دعم الكفاءات الوطنية من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية من خلال تمكينهم من الالتحاق بالفرص الوظيفية المتاحة في مستشفيات القطاع الخاص. 
وقالت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن معرض «نبض الصحة» يجسّد التزام الوزارة وشركائها الاستراتيجيين بتوحيد الجهود الوطنية لدعم الكفاءات الإماراتية وتمكينها من الإسهام الفاعل في قطاع الرعاية الصحية. 
من جانبها، قالت طيف محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن معرض «نبض الصحة» يقدم نموذجاً حياً لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للالتحاق بفرص عمل نوعية ضمن بيئة مهنية متقدمة. 

مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية
دبي
الإمارات
الكفاءات الوطنية
الكفاءات الإماراتية
التوظيف
معارض التوظيف
معرض التوظيف
وزارة الموارد البشرية والتوطين
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة الصحة
هيئة الصحة في دبي
سلطة مدينة دبي الطبية
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©