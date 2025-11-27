الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في ترينيداد وتوباغو يزور جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي

وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في ترينيداد وتوباغو يزور جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي
27 نوفمبر 2025 10:13

زار معالي شون سوبرز، وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في جمهورية ترينيداد وتوباغو، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية ترينيداد وتوباغو، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وتجول معاليه والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، واطلعوا على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.

وقدمت اختصاصية الجولات الثقافية شيماء الكندي، لمعاليه والوفد المرافق، شرحاً مفصلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وعن أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

أخبار ذات صلة
جولة مميزة لكأس أبوظبي T10 للكريكيت في معالم العاصمة
رئيس وزراء كندا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

وقال معاليه، على هامش الزيارة: "لقد سمعتُ كثيرًا عن روح الانفتاح في دولة الإمارات، واليوم لم أتعرف عليها فحسب، بل عشتها واقعًا؛ فهي دولة تحتضن تنوعًا واسعًا من الأعراق والديانات والثقافات، ووجودنا هنا وخوضنا هذه التجربة يتيح لنا أن نحمل هذه الرسالة معنا، لا إلى ترينيداد وتوباغو فقط، بل إلى العالم أجمع".

وتم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب "جامع الشيخ زايد الكبير / دفق السلام"، الذي يسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة "فضاءات من نور".

المصدر: وام
ترينيداد وتوباجو
جامع الشيخ زايد الكبير
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©