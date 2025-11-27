الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

3000 مجسّم وشكل هندسي تزيّن مدن منطقة الظفرة احتفاءً بعيد الاتحاد

3000 مجسّم وشكل هندسي تزيّن مدن منطقة الظفرة احتفاءً بعيد الاتحاد
27 نوفمبر 2025 14:34

حرصت بلدية منطقة الظفرة على تزيين مدن المنطقة احتفاءً بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، حيث تم تركيب أكثر من 3000 مجسّم وشكل هندسي ثنائي وثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى تركيب لوحات تتضمن عبارات وطنية، وأشكال هندسية لخريطة الإمارات، وتركيب الأعلام والإضاءات التجميلية والتشكيلات الاحتفالية التي تعكس روح المناسبة وقيمها.
وشملت الأعمال تزيين الطرق الرئيسية والمداخل العامة، إضافة إلى تركيب مجسمات وطنية وتصاميم ضوئية تحمل رموز الهوية الإماراتية ومظاهر الفخر والانتماء، وذلك بهدف تعزيز قيم الفخز والعز والولاء لوطننا الغالي ولقيادتنا الرشيدة ونشر السعادة بين أفراد المجتمع وإضفاء لمسة جمالية على شوارع مدن المنطقة.
وأكدت البلدية أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على مشاركة المجتمع فرحة عيد الاتحاد، وإبراز المظهر الحضاري للمدن بما يعكس مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادتنا الرشيدة.

مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
المصدر: وام
عيد الاتحاد
الظفرة
الإمارات
