الجمعة 28 نوفمبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأعمال الخيرية العالمية» تسلّم وزارة الصحة السورية 50 جهاز غسيل كلى

«الأعمال الخيرية العالمية» تسلّم وزارة الصحة السورية 50 جهاز غسيل كلى
27 نوفمبر 2025 13:30

تسلَّمت وزارة الصحة السورية 50 جهازاً لغسيل الكلى مقدَّمة من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بحضور الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم القطاع الصحي في سوريا، وتعزيز خدمات رعاية مرضى الفشل الكلوي.

وأكد الدكتور خالد الخاجة، أن هذا المشروع يجسّد حرص الهيئة على دعم المشاريع الصحية ذات الأولوية في سوريا.

وقال إن تسليم 50 جهاز غسيل كلى لوزارة الصحة السورية خطوة عملية تستهدف الحفاظ على حياة مرضى الفشل الكلوي، وتوفير بيئة علاجية أفضل لهم، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الصحي، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدَّمة لإخوتنا في سوريا، وتخفيف الضغط عن مراكز الغسيل القائمة، وتقليص فترات الانتظار.

وتوجه بأسمى عبارات الشكر للمحسنين والمحسنات أصحاب الأيادي البيضاء في دولة الإمارات على دعمهم السخي لمبادرات الهيئة، وثقتهم بمشاريعها ودورهم المحوري في دعم هذا النوع من المشاريع لما فيه من أثر على حياة الإنسان.

وأشار إلى أن الهيئة ستواصل التنسيق مع وزارة الصحة السورية لدراسة أبرز احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية، وتنفيذ مزيد من المبادرات وبرامج دعم المرضى، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية هناك.

المصدر: وام
سوريا
هيئة الأعمال الخيرية العالمية
