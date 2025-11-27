الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 129 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 129 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54
27 نوفمبر 2025 15:03

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة بالإفراج عن 129 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وتحلّوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.

وتأتي هذه المكرمة في إطار النهج الإنساني الذي ينتهجه سموه، وحرصه على إتاحة الفرصة أمام المفرج عنهم لبدء حياة جديدة قائمة على الالتزام والاستقامة، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور على أسرهم في هذه المناسبة الوطنية.

من جانبه عبر اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الإنسانية السامية للقيادة الرشيدة، وتشكّل حافزاً حقيقياً للمفرج عنهم للعودة إلى المجتمع بروح وعزيمة إيجابية.

المصدر: وام
حاكم الفجيرة
عيد الاتحاد
