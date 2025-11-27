الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

«الإمارات الصحية» تحتفل بعيد الاتحاد الـ54
27 نوفمبر 2025 15:49

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 في مقرها الرئيسي بدبي، وسط أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد ونهج القيادة الرشيدة ورؤية الآباء المؤسسين، التي أرست دعائم نهضة دولة الإمارات منذ أكثر من خمسة عقود.
حضر الاحتفال سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى جانب المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي المؤسسة وبعض المتعاملين الذين شاركوا في فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة.
وتقدم السركال، خلال كلمته في الحفل، بالتهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن عيد الاتحاد يشكل محطة وطنية خالدة تجسّد قوة الاتحاد ومسيرته التنموية الملهمة.
وأشار إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية يجسد معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، ويعكس ما بلغته دولة الإمارات من تقدم وريادة بفضل النهج الحكيم الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.
وشهدت المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة تنظيم فعاليات خاصة بهذه المناسبة في مختلف إمارات الدولة، تضمنت أنشطة وطنية وثقافية وتراثية أسهمت في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز قيم الاتحاد وترسيخ الموروث الإماراتي.

أخبار ذات صلة
المصدر: وام
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
آخر الأخبار
