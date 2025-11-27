الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله آل حامد يزور الفنان الكبير عادل إمام في منزله بالجيزة المصرية

عبدالله آل حامد يزور الفنان الكبير عادل إمام في منزله بالجيزة المصرية
27 نوفمبر 2025 16:47

حل معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ضيفاً على الفنان الكبير عادل إمام في منزله في مدينة الجيزة المصرية وبين أسرته الكريمة في زيارة حملت في طياتها معنى الوفاء لقامة صنعت للفن ذاكرةً وللضحكة حضوراً.
وتعكس هذه الزيارة مدى الاحترام والتقدير العميقين لواحد من أبرز الرموز الفنية العربية، ولمساهماته الفنية والثقافية، وللدور الريادي الذي اضطلع به في إثراء المشهد الثقافي والفني العربي.
وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن الفنان الكبير عادل إمام يحظى بمكانة متميزة في قلوب الشعوب العربية جميعها، نتيجة الدور البارز الذي اضطلع به على مدى عقود في ترسيخ قيم الفن وتعزيز الإبداع الحقيقي ما جعله رمزاً خالداً في المشهد الفني والثقافي العربي.
ولفت معاليه إلى أن هذه الزيارة تعكس التقدير الرفيع الذي تحمله دولة الإمارات لأيقونات الفن العربي ورموزه، ولدورهم في ترسيخ القيم الفنية والثقافية، وتعزيز مكانة الإبداع الراقي في الوجدان العربي.
 وأشار معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى أن الفنان عادل إمام مدرسة متفردة في الإبداع ومرآة للوجدان العربي، حيث جسد عبر عقود مزيجاً فريداً من الحكمة والإنسانية، وترك أثراً خالداً في الثقافة والفن العربي، لافتاً إلى أن عبقريته تكمن في قدرته على نقل الرسائل العميقة بأسلوب سلس يجمع بين المتعة والفكر، ليظل رمزاً خالداً يؤكد أن الفن الحقيقي قوة تبني الوعي وتوحد القلوب.
ومن جانبهما، عبر المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام عن شكرهما لمعالي عبد الله آل حامد على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدين تقديرهما الكبير لقيادة وشعب دولة الإمارات الشقيق، مثمنين هذه اللفتة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، وتعكس الاحترام الكبير الذي توليه الإمارات للفن والفنانين العرب.

أخبار ذات صلة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
المصدر: وام
عبدالله آل حامد
الإمارات
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©