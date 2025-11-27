الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
احتمال سقوط أمطار خفيفة

احتمال سقوط أمطار خفيفة
27 نوفمبر 2025 17:28

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:41، والمد الثاني عند الساعة 08:06، والجزرالأول عند الساعة 11:12، والجزر الثاني عند الساعة 00:43.
وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:37، والمد الثاني عند الساعة 03:35، والجزر الأول عند الساعة 09:43، والجزرالثاني عند الساعة 20:37.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
