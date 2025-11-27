حمدان بن محمد يحضر جانباً من جلسات مجلس دبي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم جانباً من جلسات مجلس دبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «حضرتُ اليوم جانباً من جلسات مجلس دبي الذي جمع 260 من قيادات القطاع العام والخاص وصناع القرار ونظمته دائرة الاقتصاد والسياحة وغرف دبي في قصر البحر».

وأضاف سموه: «شكلت المجالس عبر تاريخ دبي محطة لقاء لمناقشة الأفكار والمشاريع والخطط التي صنعت ملامح دبي الحديثة، واليوم، وفي ذات المجالس نواصل تشكيل مستقبل الإمارة؛ فهنا نلتقي لنناقش الواقع بإنجازاته وتحدياته، وفرص التحسين والتطوير».

واختتم سموه: «ووجّهنا خلال الاجتماع بتعزيز مستويات الشراكة بين القطاع العام وروّاد الأعمال والقطاع الخاص، وستبقى أبوابنا مفتوحة أمام كل فكرة، وكل مشروع، وكل مبادرة تُسهم في ترسيخ ريادة دبي العالمية وتحقيق مستهدفات الأجندة الاقتصادية D33.