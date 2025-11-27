الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يشهد احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة» بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

سعود بن صقر يشهد احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة» بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54
27 نوفمبر 2025 18:57

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة» بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، والتي أقيمت في مقر الأكاديمية بمنطقة خزام.
وأكد سموه أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية متجددة لتعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ مشاعر الحب للوطن في نفوس الطلبة، والتعرف على الإرث العريق للآباء المؤسسين وما قدموه من تضحيات جليلة في سبيل قيام دولة الإمارات ونهضتها.
وأشار سموه إلى أن ما تشهده الدولة اليوم من تطور وازدهار يمثّل امتداداً للقرار التاريخي الذي اتخذه المؤسسون في الثاني من ديسمبر قبل 54 عاماً، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها بثبات، مستلهمة رؤيتهم الحكيمة ونهجهم الراسخ.
من جهتهم، أعرب المشاركون في الاحتفال عن سعادتهم بتشريف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ومشاركته الطلبة، هذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث تضمن الحفل عروضاً فنية وفقرات استعراضية قدمها طلاب الأكاديمية، جسدت مشاعر الفخر بالوطن وإنجازاته.
حضر الاحتفال عدد كبير من الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئات التعليمية وأولياء الأمور.

أخبار ذات صلة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
المصدر: وام
عيد الاتحاد
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©