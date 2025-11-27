الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54

حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54
27 نوفمبر 2025 19:58

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بالإفراج عن 225 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي أمر سموه تجسيداً لروح الاتحاد ومعانيه السامية في التسامح والرحمة والمسؤولية المجتمعية، ولما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.
وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.
وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، ولتكتمل فرحة عيد الاتحاد بعودة النزلاء إلى أسرهم.
من جهته رفع سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، والذي يعكس حرصه على منح النزلاء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء، وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، مؤكداً أن إجراءات الإفراج عن المشمولين بالأمر ستتم فوراً ليعودوا إلى أسرهم.

أخبار ذات صلة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
«دبي لأصحاب الهمم» يحتفي بـ«عيد الاتحاد»
المصدر: وام
عيد الاتحاد
حميد بن راشد النعيمي
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©