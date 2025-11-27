الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يجسد رؤية سموه في ترسيخ قيم التسامح والعدالة الإنسانية

حمد سيف الشامسي
27 نوفمبر 2025 20:07

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 2937 من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد ال 54 للدولة يمثل تجسيداً حقيقياً لرؤية سموه في ترسيخ قيم التسامح والعدالة الإنسانية وتعزيز التماسك المجتمعي، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي تماشياً مع التوجه الوطني الذي كرّسته القيادة الحكيمة بتخصيص عام 2026 «عام الأسرة»، تأكيداً على أهمية تماسك الأسر ودورها في بناء مجتمع مستقر، حيث يتيح العفو لكثير من الأسر فرصة جديدة لاستعادة استقرارها ولمّ شملها، وترسيخ قيم الترابط والتراحم.
ورفع معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمته السامية، مؤكداً أن تزامن القرار مع مناسبة عيد الاتحاد يعكس مبادئ الاتحاد وقيمه النبيلة في التضامن والرحمة والتسامح، ويؤكد أن الإنسان سيبقى محور اهتمام القيادة الحكيمة في مسيرة البناء والتنمية، ولا سيما أن القرار سيمنح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة، ويسهمون بإيجابية في بناء بلدهم وتنميته والمضي به نحو المستقبل، معرباً عن أمله أن يشكل هذا العفو حافزاً لباقي النزلاء للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها المنشآت الإصلاحية، بحيث تكون لديهم الفرصة لنيل شرف العفو في مناسبات تالية.

المصدر: وام
النائب العام للاتحاد
الإفراج عن نزلاء
حمد سيف الشامسي
عيد الاتحاد
