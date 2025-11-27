الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

هزاع بن زايد يحضر أفراح الصيعري في أبوظبي

27 نوفمبر 2025 20:58

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل استقبال أقامه الدكتور حمد صالح بن جريبان الصيعري والبروفيسور سيف صالح بن جريبان الصيعري، بمناسبة زفاف أنجالهم خليفة حمد الصيعري إلى كريمة عبدالعزيز عون الكثيري، وراشد سيف الصيعري إلى كريمة الدكتور حمد صالح بن جريبان الصيعري، وهزاع سيف الصيعري إلى كريمة فهد صالح بن جريبان الصيعري.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم جميعاً حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس مدينة خليفة في أبوظبي، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
أفراح الصيعري
