علوم الدار

مُلتقى حول «الأدلة الجنائية» لطلبة الجامعات والكليات في دبي

كبار الحضور خلال الملتقى (من المصدر)
28 نوفمبر 2025 01:24

دبي (الاتحاد)

افتتح اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، فعاليات مُلتقى «الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً في المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، تحت شعار «نصنع اليوم قادة التحقيق الجنائي لمستقبل الغد»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.
وحضر فعاليات الملتقى العقيد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط، وخبراء الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والأكاديميين، وممثلي الجامعات والكليات، والطلبة من مختلف الجامعات.
وألقى اللواء أحمد ثاني بن غليطة كلمة قال فيها: «يسرني أن أرحب بكم جميعاً في هذا الملتقى العلمي المتميز، ملتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات، والذي تنظمه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بهدف تعزيز المعرفة العلمية، ودعم الجيل القادم من المتخصصين في مجالات العلوم الجنائية».
وتابع: «إننا في شرطة دبي نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التطور والابتكار، وأن تمكين الطلبة من الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات العلمية في مجال الأدلة الجنائية يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة مستقبل العمل الشرطي».
وأكد النقيب خبير محمد المري، رئيس فريق مُلتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات، أن الملتقى يشهد هذا العام في نسخته الثالثة مشاركة 840 طالباً من 52 جامعة، ويوفر منصة لعرض المشاريع العلمية للطلبة في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
وتضمنت فعاليات الملتقى، تقديم المهندس محمد العبار، رئيس قسم تصنيع الأنظمة الكهربائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، شرحاً حول القمر الصناعي «محمد بن زايد سات»، والذي تم إطلاقه في 14 يناير 2025.

الأدلة الجنائية
شرطة دبي
دبي
الإمارات
الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة
