تعاون بين «شرطة عجمان» و«هيكفيجن» في الابتكار الأمني

تعاون بين «شرطة عجمان» و«هيكفيجن» في الابتكار الأمني
28 نوفمبر 2025 01:25

عجمان (وام)

بحث اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ووفد من شركة «هيكفيجن» العالمية المتخصّصة في حلول الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، خلال اللقاء الذي عقد أمس، سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار الأمني واستشراف المستقبل.
حضر اللقاء، الذي عقد في مكتب قائد عام شرطة عجمان بمقر القيادة العامة، العقيد هشام عبد الله أبوشهاب مدير إدارة العمليات، ونائبه العقيد سعيد المدحاني.
ترأّس الوفد الزائر، فرانك زانغ، رئيس شركة هيكفيجن لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يرافقه أليات برامود مدير المبيعات في دولة الإمارات، إضافة إلى عدد من المهندسين والمسؤولين في الشركة.
وناقش الجانبان آفاق التعاون في توظيف خصائص الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة الذكية والمنظومة الأمنية، بما يسهم في رفع المؤشرات الأمنية والمرورية، ويعزز مكانة إمارة عجمان كمدينة ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة.
وأكد القائد العام أن شرطة عجمان تولي أهمية كبيرة لبناء شراكات فعّالة مع المؤسسات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة، لما لها من دور محوري في تمكين القيادة العامة من تبنّي أحدث الممارسات المبتكرة، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية عبر حلول تقنية متقدمة تدعم تطوير منظومة العمل الشرطي.

