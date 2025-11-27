8152 مخالفة لسائقي توصيل الطلبات في دبي

دبي (الاتحاد)

حررت شرطة دبي 8152 مخالفة لسائقي توصيل الطلبات، الذين خالفوا قرار منع قيادة الدراجات النارية على المسارات السريعة، والتي يحظر فيها قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعة في أقصى اليسار في الشوارع التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر، ومن القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها، وذلك منذ بدء تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن العقوبات المطبقة على السائقين المخالفين تبدأ بغرامة 500 درهم في المرة الأولى، وترتفع إلى 700 درهم عند تكرار المخالفة، ليُصار بعد المرة الثالثة إلى إيقاف تصريح مزاولة المهنة.