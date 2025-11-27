الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «الطوارئ والأزمات» بأبوظبي و«الإنقاذ الوطنية الفنلندية»

عبدالله الظاهري في جانب من الزيارة (من المصدر)
28 نوفمبر 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»

بحث مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، فرص التعاون والشراكة المستقبلية مع منظمة الإنقاذ الوطنية الفنلندية (SPEK)، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد المركز إلى فنلندا في إطار حرصه على تبادل المعرفة والخبرات مع المراكز العالمية الرائدة في مجالات إدارة الطوارئ والاستجابة للأزمات.
واستعرض وفد المركز برئاسة الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي، خلال الزيارة، استراتيجية المركز في إدارة الأزمات والنموذج التشغيلي لمنظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي.
من جهتها، استعرضت منظمة الإنقاذ الوطنية الفنلندية النماذج المتعلقة بالجاهزية المؤسسية والمجتمعية والتدريب والتمارين وإجراءات التخطيط والإمكانيات المتقدمة والمواضيع المشتركة ذات الصلة، إضافة إلى الأنشطة التطوعية والاستعداد بما في ذلك مفهوم «الجاهزية لمدة 72 ساعة» وأطر التنسيق بين الجهات المعنية بالاستجابة.
وأكد الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التزام المركز برؤية حكومة أبوظبي نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يعزّز جاهزية المنظومة المحلية وقدرتها على الاستعداد والاستجابة بكفاءة وفعالية لمختلف التحديات وعرض تجربة المركز في المجالات التخصصية.
وأضاف: أن المركز يسعى بشكل متواصل إلى تطوير أدواته ومنهجيته في إدارة الأزمات عبر الاطلاع على أحدث النماذج التشغيلية والممارسات المعتمدة عالمياً، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجالات الجاهزية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات المؤسسية، لافتاً إلى أن زيارة منظمة الإنقاذ الوطنية الفنلندية أتاحت للمركز فرصة قيّمة للتعرف عن قرب على نموذج فريد يجمع بين الابتكار التقني والتكامل المؤسسي في منظومة الاستعداد والاستجابة.
وأوضح أن المركز يعمل على مواءمة منظومته المحلية مع أفضل المعايير العالمية عبر تعزيز المرونة المؤسسية والمجتمعية، ودعم منظومة الاستجابة الذكية، وتطوير برامج مشتركة تُسهم في رفع كفاءة فرق العمل، وتأهيل الكوادر المحلية، بما يضمن سلامة المجتمع واستدامة التنمية في الإمارة.

أبوظبي
عبدالله الظاهري
الإمارات
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
فنلندا
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©