علوم الدار

«تفاهم» لتعزيز منظومة تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي

خلفان المنصوري وطارق العامري خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
28 نوفمبر 2025 01:23

أبوظبي (وام)

وقع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مذكرة تفاهم، تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي، بما يدعم الإدارة الآمنة والمسؤولة لهذه المواد، ويعزز أعلى معايير الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية في إمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجياتها الوطنية في مجالات البيئة، والغذاء، والاستدامة، والتحول الرقمي.
ووقع المذكرة خلفان المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة - بالإنابة، والدكتور طارق العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية - بالإنابة، وذلك في مقر مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وقال خلفان المنصوري: «إن توقيع هذه المذكرة يشكل خطوة استراتيجية تعزز جهود إمارة أبوظبي في بناء منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، بما يحقق أعلى مستويات الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية، ويواكب التوجهات الوطنية في الاستدامة التنظيمية والرقابية».
وأكد أن تنظيم تداول هذه المواد وفق معايير عالمية يقلل من المخاطر التشغيلية، ويتيح للمؤسسات الاستثمارية العمل ضمن بيئة تنظيمية مستقرة وموثوقة، الأمر الذي يدعم تنافسية الإمارة ويحفّز استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
من جهته، قال الدكتور طارق احمد العامري إن توقيع المذكرة يعكس التزام الهيئة بتعزيز منظومة السلامة الغذائية والزراعية في إمارة أبوظبي، من خلال العمل مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة لتنظيم تداول هذه المواد وفق أعلى المعايير العالمية، ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق الاستدامة البيئية وضمان سلامة المجتمع، بما يعزز ثقة المتعاملين، ويرسّخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الابتكار الزراعي والغذائي.
وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، سنعمل على تطوير أنظمة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوفير بيئة آمنة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمنتجين، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الإنتاج الزراعي والغذائي وتعزيز تنافسيته في الأسواق».

قطاع الزراعة
أبوظبي
القطاع الزراعي
الإمارات
مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة
المواد الخطرة
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
