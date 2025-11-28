السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء» يستعد لتطوير 5 أقمار «كيوب سات» من فئة «12U»

القمر فاي1 (من المصدر)
29 نوفمبر 2025 01:37

آمنة الكتبي (دبي)

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد

يستعدّ مركز محمد بن راشد للفضاء لتنفيذ مشروع جديد لتطوير 5 أقمار اصطناعية من نوع «كيوب سات» من فئة «12U»، بموجب اتفاقية تعاون وقَّعها مع شركة «كونغسبيرغ نانو أفيونيكس» المتخصّصة في حلول الأقمار الصغيرة، ومن المقرر تنفيذ المشروع بين عامي 2026 و2030، ضمن إطار مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية، التي يعمل عليها المركز لتمكين الابتكار وتوسيع استخدام المنصات المدارية الصغيرة.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير منصات فضائية قادرة على استضافة حمولات علمية وتقنية متعددة، بما يُتيح للجامعات ومراكز البحوث والجهات الحكومية والشركات الناشئة اختبار تقنيات جديدة مباشرة في الفضاء، ويُسهم هذا التوجّه في دعم منظومة الابتكار الوطنية، وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في تطوير وتشغيل الأقمار الصغيرة، وتوفّر المبادرة منصّة متقدمة تتيح للجهات المحلية والدولية استضافة تجاربها داخل أقمار «كيوب سات» من دون الحاجة إلى تصنيع قمر مستقل، ما يقلّل التكلفة ويختصر زمن الوصول إلى المدار. 
وتشمل مراحل المبادرة تقييم الحمولات، وعمليات التكامل الهندسي، والاختبارات البيئية، وصولاً إلى الإطلاق والتشغيل وتوفير البيانات العلمية للجهات المستفيدة.
ويُمثّل التعاون مع «كونغسبيرغ نانو أفيونيكس» خطوة جديدة في توسيع الشراكات العالمية للمركز، بالاستفادة من خبرة الشركة في تطوير منصات كيوب سات عالية الكفاءة. ومن المتوقّع أن يسهم المشروع في توفير 5 منصات فضائية متقدمة خلال السنوات المقبلة، تدعم مجموعة واسعة من التطبيقات العلمية والتقنية. 
وأطلق مركز محمد بن راشد للفضاء خلال الشهر الجاري القمر الاصطناعي «فاي 1»، وهو أول منصة معيارية يتم تطويرها ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، في إطار مبادرة الوصول إلى الفضاء للجميع؛ حيث يمثل «فاي 1» خطوة نوعية في مسيرة الإمارات نحو تمكين الدول والمؤسسات من الوصول إلى الفضاء وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتم تطوير وتجميع القمر بالكامل في دبي، ليُجسّد رؤية الدولة في استثمار الابتكار وتمكين الشركاء العالميين من اختبار تقنيات جديدة في المدار.
ويعد «فاي 1» قمراً معيارياً من فئة «كيوب سات 12 يو» بوزن يصل إلى عشرين كيلوغراماً وعمر تشغيلي يقارب عاماً واحداً، وتم تصميمه لتمكين الشركاء من اختبار تقنيات جديدة في المدار الأرض المنخفض، ويستضيف القمر مجموعة من الحمولات الدولية، من بينها حمولة أمان من وكالة البحرين للفضاء، ونظام اتصالات طويل المدى من نيبال؛ وحمولة تصوير فضائي من مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى حمولة لونا من أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، كما تم تطوير القمر وتجهيزه بالكامل في مرافق المركز بدبي، وتقديم الدعم الفني لعمليات التكامل والاختبار لضمان الجاهزية التشغيلية، وعند وصوله إلى مداره على ارتفاع نحو خمسمئة كيلومتر، سيبدأ بإرسال البيانات إلى محطة التحكم لتحليلها ومشاركتها مع الجهات العلمية المشاركة.

الإمارات
دبي
مركز محمد بن راشد للفضاء
الأقمار الاصطناعية
كيوب سات
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©