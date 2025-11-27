شرطة أبوظبي تطلق «منصة التحدي الأمني»

العين (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المعرض الدولي للصيد والفروسية العين بمجموعة من التقنيات والبرامج التفاعلية المتطورة، من أبرزها إطلاق «منصة التحدي الأمني» لأول مرة، التي تقدمها أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ممثلةً في إدارة التأهيل الشرطي، ضمن جناح شرطة أبوظبي في المعرض، وتُعد هذه المنصة إحدى الإضافات النوعية في نسخة هذا العام، إذ تجمع بين التوعية والمنافسة، وتستهدف فئات المجتمع كافة عبر تجارب عملية تحاكي الواقع الأمني والرقمي.

وأوضح العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي في العين، أن المنصة الجديدة ترتكز على مجموعة من المجالات المتكاملة، حيث تعزّز لدى المشاركين مهارات الحس الأمني من خلال اختبارات تركّز على قوة ودقة الملاحظة في رصد السلوكيات غير الاعتيادية والظواهر المثيرة للشك، كما تسهم في رفع مستوى الوعي الرقمي عبر مسابقات إلكترونية تعتمد على أسئلة وسيناريوهات مصورة تحاكي أساليب الاحتيال الرقمي والروابط المشبوهة، وكيفية التعامل معها.

وأشار إلى التعاون بين أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومركز الإمارات للأدلة الإلكترونية بقطاع الأمن الجنائي، وهو المركز المختص بفحص الأجهزة الإلكترونية، والتعرف على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، حيث تتكامل الجهود بين الجانبين في مجال التوعية بالجرائم الرقمية، ورفع مستوى الحماية الإلكترونية لدى أفراد المجتمع. وأضاف أن التسجيل في المنصة يتم عبر الهوية الرقمية داخل جناح شرطة أبوظبي، ويتنافس المشاركون، وعددهم ثمانية في كل جولة، ضمن ثلاث مراحل تشمل المبتدئ والمتوسط والمتقدم، عبر الإجابة عن أسئلة أمنية وتحليل فيديوهات لسيناريوهات تتطلب قوة ملاحظة لتحديد العناصر المشبوهة، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين من مختلف الفئات.