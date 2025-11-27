الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني للتأهيل» يستعرض أحدث برامجه وخدماته في «العين للصيد والفروسية»

مبنى المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي (من المصدر)
28 نوفمبر 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك المركز الوطني للتأهيل في النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية - العين 2025.
وتأتي مشاركة المركز في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بأخطار تعاطي المواد المخدرة، وتأكيد دوره الحيوي في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل. وسيستعرض المركز من خلال جناحه الخاص أحدث برامجه الوقائية وخدماته العلاجية والتأهيلية، إلى جانب المبادرات التوعوية، التي ينفذها بالتعاون مع العديد من الجهات مثل المدارس والجامعات والأجهزة الأمنية.
وقال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: «تجسّد مشاركتنا في هذه الفعالية التزامنا بتوسيع نطاق التواصل المجتمعي، والوصول إلى فئات جديدة من الجمهور لتعزيز الوعي بقيمة الوقاية كأساس لحماية الفرد والأسرة والمجتمع، ونحن نؤمن بأن نشر المعرفة والتوعية في مثل هذه المنصات، يُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً».
ويحرص المركز الوطني للتأهيل بشكل مستمر على المشاركة في الفعاليات الوطنية الكبرى، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأضرار المؤثرات العقلية، وتعزيز ثقافة الوقاية، والتأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الوطنية في حماية المجتمع، ودعم برامج التعافي وإعادة التأهيل.

الوطني للتأهيل
المركز الوطني للتأهيل
الإمارات
العين
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض العين الدولي للصيد والفروسية
معرض العين للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
