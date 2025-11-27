«الوطني للتأهيل» يستعرض أحدث برامجه وخدماته في «العين للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك المركز الوطني للتأهيل في النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية - العين 2025.

وتأتي مشاركة المركز في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بأخطار تعاطي المواد المخدرة، وتأكيد دوره الحيوي في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل. وسيستعرض المركز من خلال جناحه الخاص أحدث برامجه الوقائية وخدماته العلاجية والتأهيلية، إلى جانب المبادرات التوعوية، التي ينفذها بالتعاون مع العديد من الجهات مثل المدارس والجامعات والأجهزة الأمنية.

وقال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: «تجسّد مشاركتنا في هذه الفعالية التزامنا بتوسيع نطاق التواصل المجتمعي، والوصول إلى فئات جديدة من الجمهور لتعزيز الوعي بقيمة الوقاية كأساس لحماية الفرد والأسرة والمجتمع، ونحن نؤمن بأن نشر المعرفة والتوعية في مثل هذه المنصات، يُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً».

ويحرص المركز الوطني للتأهيل بشكل مستمر على المشاركة في الفعاليات الوطنية الكبرى، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأضرار المؤثرات العقلية، وتعزيز ثقافة الوقاية، والتأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الوطنية في حماية المجتمع، ودعم برامج التعافي وإعادة التأهيل.