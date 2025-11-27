الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«صقاري الإمارات» يوفّر تجارب تراثية غنية في «العين للصيد والفروسية»

تجربة تفاعلية شاملة تعرف الزوّار بأهمية الصقارة وفنونها وأساليبها وأدواتها (من المصدر)
28 نوفمبر 2025 01:25

العين (الاتحاد)

يشارك نادي صقاري الإمارات في الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، عبر جناح واسع يضم باقة من مُبادراته ومشاريعه الرائدة الهادفة إلى صون الصقارة، والمحافظة على التراث الإماراتي الأصيل.
ويستعرض الجناح برامج ومشاريع بارزة تشمل مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومركز السلوقي العربي بأبوظبي، إلى جانب ركن مجلة «الصقار»، وعيادة الصقور، في إطار تجربة ثرية تعرف الجمهور بالصقارة المستدامة، وبتفاصيل عالم الصقور وفنون التعامل معها.
وقال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، إن دور النادي في هذا الحدث، سواء من خلال المشاركة أو التعاون في التنظيم، يجسد التزامه المتواصل بصون الصقارة كإرث إنساني عالمي، والعمل على نقل معارفها للأجيال الجديدة بأسلوب يجمع بين التعليم والمتعة والتفاعل.
وأكد أن تنظيم المعرض للمرة الأولى يمثّل محطة مهمة في مسيرة الارتقاء بقطاع الصيد والفروسية في الدولة والمنطقة، ويأتي امتداداً طبيعياً لنجاح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي انطلق منذ عام 2003، واستطاع على مدى أكثر من عقدين ترسيخ مكانته كأكبر وأهم حدث من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار المنصوري إلى أن إطلاق نسخة موازية في مدينة العين يعكس رؤية دولة الإمارات في توسيع دائرة نشر الإرث الوطني، مؤكداً أن اختيار مدينة العين لاستضافة هذا الحدث المهم، يعكس كونها مدينة ذات قيمة تاريخية عميقة تقع في قلب الصحراء، وتُعد موطناً لعدد من أهم مواقع التراث الثقافي المادي في العالم المسجلة لدى منظمة اليونسكو، وهذا يجعل منها البيئة المثالية لتقديم نموذج يجمع بين التراث الطبيعي والثقافي، كما أن تنظيم المعرض في العين، يعزّز مكانة المدينة كواحة للتراث والمحافظة على الهوية الوطنية، ويدعم استدامة الجهود الرامية إلى صون الموروث.
ويقدم جناح نادي صقاري الإمارات في النسخة الأولى من المعرض تجربة تفاعلية شاملة تعرف الزوّار بأهمية الصقارة، فنونها وأساليبها وأدواتها، حيث تشمل العروض الحية للصقور مناطق مخصّصة للتفاعل المباشر مع الطيور في بيئة آمنة، إلى جانب مشاهدة تقنيات الصيد التقليدي ومهارات التعامل الصحيح مع الصقور باستخدام المنقلة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لالتقاط صور تذكارية معها.

