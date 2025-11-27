الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الخيرية» و«تنمية المجتمع» تنظمان دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر الشابة

أحمد السويدي في صورة جماعية مع الخريجين (من المصدر)
28 نوفمبر 2025 01:23

دبي (الاتحاد)

اختتمت إدارة التوعية والتثقيف المجتمعي بجمعية دبي الخيرية دورة تدريبية متخصّصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومهارات التواصل باللغة الإنجليزية والتي نُظمت بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي.
تأتي الدورة في إطار مبادرة «تمكين» الرائدة التي أطلقتها إدارة التوعية والتثقيف المجتمعي بالجمعية، والتي تُعنى بتمكين الأسر الإماراتية ودعم انخراطها النوعي والمستدام في سوق العمل بالشراكة مع نخبة من المؤسسات الحكومية، تشمل شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف دبي».
وسلم «عادل مطر» عضو مجلس إدارة الجمعية في ختام البرنامج التدريبي شهادات التخرج للمشاركين.
وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، إن مبادرة «تمكين» هي تجسيد لرؤية القيادة الحكيمة في بناء رأسمال بشري إماراتي مؤهل تأهيلاً عالياً لذلك حرصنا على أن يشتمل البرنامج على محاور متقدمة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتي تمثّل عصب التحول الرقمي في إمارة دبي».

