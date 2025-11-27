«أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف» يعزز منظومة الرعاية الطبية الطارئة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختتمت أمس فعاليات «مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف» الذي انعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025. وجاء هذا الحدث الدولي، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة الرعاية الطبية الطارئة، ودعم جاهزية وقدرات خدمات الإسعاف والاستجابة للطوارئ على المستويين الوطني والإقليمي.

وكرم العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الفرق والجهات المشاركة في هذا الحدث الدولي، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في قطاع خدمات الإسعاف، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات في إدارة الكوارث والأزمات الصحية، لقياس الأداء وتعزيز الجاهزية والاستجابة للمسعفين في ميدان العمل.

وأعرب العميد الظاهري عن تقديره لجهود الفرق الفائزة التي استعرضت خبراتها وتجربتها أثناء قيام المسعف بعمله لإنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين ضمن سلسلة السيناريوهات المتنوعة التي قد تواجه المسعفين على أرض الواقع.

وتم أخذ لقطة تذكارية مع خط الدفاع الأول والمشاركين المتحدثين في الورش العلمية المصاحبة للمؤتمر والمحكمين والمدربين وفريق المعرض المصاحب للمؤتمر. كما تم تكريم المتسابقين في تحدي الإسعاف، وفاز بالمركز الأول فريق الإسعاف الوطني لدولة الإمارات، وجاء في المركز الثاني فريق الإسعاف الأسترالي، وحل في المركز الثالث فريق الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية من دولة قطر الشقيقة. كما تم تكريم الأبحاث العلمية واللجنة المنظمة للحدث الدولي.



وقالت العقيد دكتور ميثة محمد الدرعي، مدير إدارة الإسعاف في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، رئيس اللجنة العلمية في مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف: إذ نختتم أعمال مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف 2025، نعبّر عن بالغ فخرنا واعتزازنا بما تحقق خلال هذا الحدث العلمي العالمي، الذي يعكس رؤية إمارة أبوظبي وريادتها في تطوير منظومات الطوارئ والرعاية ما قبل المستشفى، وتعزيز جاهزية منظومات الاستجابة للحالات الحرجة وفق أعلى المعايير الدولية.

وتابعت: لقد نجح المؤتمر في أن يكون منصة معرفية متقدمة جمعت الخبراء والعلماء والقيادات الميدانية من مختلف دول العالم، ووفّر من خلال جلساته العلمية وورش عمله وساحاته التدريبية بيئة ثرية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات والابتكارات في خدمات الإسعاف وطب الطوارئ. وقد فتح المؤتمر آفاقاً جديدة أمام العاملين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي، وأسهم في ترسيخ ثقافة التطوير المستمر، والارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية والدولية، وبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

ولفتت إلى أن المؤتمر خرج بعدد من الدروس المستفادة التي تعكس تطلعات هيئة أبوظبي للدفاع المدني للمرحلة المقبلة، ومن أبرزها: أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات الطوارئ، وضرورة توحيد البروتوكولات والمعايير بما يرفع جودة وكفاءة الرعاية، والدور المحوري للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في رفع الجاهزية، وأن العنصر البشري يظل الأساس في نجاح أي منظومة طارئة، وأهمية التكامل بين الجهات من إسعاف ودفاع مدني وشرطة وقطاع صحي، وضرورة الاهتمام برفاهية العاملين لضمان استدامة الأداء.

كما توصّل المؤتمر إلى جملة من التوصيات الاستراتيجية المهمة، منها: اقتراح إطلاق منصة تعاون إقليمية مستدامة بين هيئات الإسعاف، وتبنّي نهج الاستجابة الاستباقية عبر التوعية ورصد المخاطر، وتعزيز الأبحاث العلمية المشتركة في مجال الطوارئ، والتوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة واقتراح وضع معايير جودة إقليمية مشتركة للأداء والجاهزية، والاستمرار في عقد المؤتمر سنوياً في أبوظبي لتعزيز ريادتها الإقليمية والدولية على يكون مؤتمراً شاملا لكل جهات الاستجابة الطارئة.