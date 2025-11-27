الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلسلة جلسات حوارية حول جودة الحياة في رأس الخيمة

جانب من إحدى الجلسات (وام)
28 نوفمبر 2025 01:24

رأس الخيمة (وام)

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة سلسلة حوارات «قلب رأس الخيمة» لجودة الحياة، والتي تسعى لاستعراض جوانب الحياة المختلفة، وخصوصيتها في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار والخبرات، التي تسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة.
وستتولى منصة «قلب رأس الخيمة» الهادفة إلى استكشاف ومشاركة القصص، والأفكار، وأحدث المعلومات، والمبادرات حول جميع جوانب الحياة والعمل، والتعريف بكلّ ما هو جديد في الإمارة، تقديم الجلسات للراغبين بالاستفادة منها، حيث انطلقت النسخة الأولى من السلسلة، والتي حملت عنوان «رفاه المجتمع» بالتعاون مع مركز كومباس للأعمال التابع لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومجموعة رواد أعمال رأس الخيمة.
وقالت هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: تعكس «قلب رأس الخيمة» الرؤية الطموحة للإمارة في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المشتركة في جميع أنحائها. كما تجسّد هذه المنصة النهج الذي تتبناه رأس الخيمة في مسيرة تقدمها، وهو نهج يتمحور في جوهره حول الإنسان ويقدّر قيمة التواصل والرفاهية والانتماء بالقدر ذاته الذي يقدّر به الازدهار والنمو». وركّزت النسخة الأولى من السلسلة على رفاه المجتمع، وأكّدت أن المجتمع المزدهر لا يقاس بالبنية التحتية أو النمو الاقتصادي وحسب، وإنما يشمل الصحة النفسية والعاطفية والاجتماعية. وتضمنت الجلسة حواراً مفتوحاً مع الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، والدكتورة هيلين جوانيدي، اختصاصي أول علم نفس سريري في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله. 
وقالت ربى زيدان، مدير إدارة المشاريع الخاصة في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة والمسؤولة عن منصة «قلب رأس الخيمة»: في «قلب رأس الخيمة»، نعمل على تمكين السكان، وكل من يختار الإمارة موطناً له، من التعرف بعمق إلى طبيعة رأس الخيمة وروح مجتمعها، وجودة الحياة التي تميّزها. ونحرص على تقديم محتوى يعبّر بصدق عن أسلوب العيش فيها، ويبرز خصوصية هويتها وتفردها».

جودة الحياة
رأس الخيمة
الإمارات
جلسة حوارية
المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة
حكومة رأس الخيمة
