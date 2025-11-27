الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تحدد 7 مخاطر بيئية واقتصادية لاستنزاف المياه الجوفية

استنزاف المياه الجوفية يعرض الأمن الغذائي للخطر (من المصدر)
28 نوفمبر 2025 01:26

هالة الخياط (أبوظبي)

حذّرت هيئة البيئة – أبوظبي من تفاقم مخاطر استنزاف المياه الجوفية في الإمارة، مؤكدةً أن هذا المورد الحيوي قابل للنضوب، وأن الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وحددت الهيئة سبعة مخاطر رئيسية ناتجة عن استنزاف المياه الجوفية، تشمل المخاطر البيئية المتمثلة في ارتفاع الملوحة، وتلوث المياه، وهبوط الأراضي، ونضوب المخزون، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتجلى في زيادة التكاليف على المزارعين، وتهديد سبل العيش، وتعريض الأمن الغذائي للخطر.
وأوضحت الهيئة أن استنزاف المياه الجوفية يُعد من أبرز التحديات البيئية في الإمارة نتيجة الطلب المتزايد على المياه، وتراجع معدلات تجددها الطبيعية بسبب انخفاض كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. وتلبّي المياه الجوفية نحو 71% من إجمالي احتياجات المياه في أبوظبي، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة استراتيجية للأمن المائي والغذائي.
وفي إطار جهود الهيئة لحماية هذا المورد وتنظيم استخدامه، أصدرت في أبريل الماضي قرار حظر حفر آبار المياه الجوفية في مناطق محددة من الإمارة، استناداً إلى القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي. ويهدف القرار إلى صون المخزون كمّاً ونوعاً، وتنظيم أنشطة الحفر والصيانة والتعميق وفق اشتراطات واضحة.
وبيّنت الهيئة أن القرار تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ضمن منظومة تشريعية متكاملة للحفاظ على عناصر البيئة الطبيعية، وحماية الموارد المائية؛ والحد من آثار الإفراط في استهلاكها.
وأكدت الهيئة أن صون المياه الجوفية اليوم يعني حماية مستقبل الإمارة واستدامة تنميتها، داعيةً إلى تعزيز الوعي وترسيخ ممارسات الاستخدام الرشيد للمياه، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في تحقيق التنمية المستدامة.

المياه الجوفية
بيئة أبوظبي
هيئة البيئة
أبوظبي
هيئة البيئة في أبوظبي
الإمارات
الموارد الطبيعية
