فعاليات خاصة وتجارب عائلية مميزة في «حديقة الحيوانات» بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت حديقة الحيوانات بالعين، إحدى أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، استعداداتها لانطلاق فعاليات عيد الاتحاد الـ54، حيث يستمتع الزوار بأجواء احتفالية تشمل عروضاً تراثية، ورشاً إبداعية، تجارب فريدة، ومعارض جديدة افتتحت حديثاً، إضافة إلى خيارات جديدة للمأكولات والمشروبات، وخدمات ضيوف محسّنة.

وخلال يومي 1 و2 ديسمبر، ستشهد حديقة الحيوانات بالعين فعاليات تراثية إماراتية أصيلة، أبرزها عروض العيالة والحربية من فرقة سلطان الريسي الشهيرة، وعروض جوّالة، ومجموعة من الفقرات الحية على المسرح الرئيسي. كما يمكن للزوار الاستمتاع بديكورات مستوحاة من التراث والمشاركة في ورش فنية تشمل الخط العربي والحناء والفخار والتطريز وصناعة الأواني المصنوعة من الصلصال.

كما يستضيف المسرح الرئيسي للحديقة فقرات متنوعة تتضمن عروضاً ثقافية، وعروضاً راقصة بإضاءة LED، ومسرح الدمى، وفقرات ترفيهية وعدة عروض حية متنوعة، مع مشاركة المؤثر الإماراتي «المزيود» الذي سيقدم فقرات الحدث بأسلوبه المميز لتعكس روح الاحتفال بالهوية الوطنية. وسيُقام أيضاً سوق تراثي مؤقت يضم أكشاكاً متنوعة وتجارب مثل الألعاب الشعبية، وتجربة كاميرات بزاوية 360، وسينما خارجية في الهواء الطلق، وغيرها من الفعاليات.

وتواصل الحديقة تطوير تجربة الزوار من خلال افتتاح ثمانية خيارات جديدة للمأكولات والمشروبات، من بينها مطعم «زرافة» الذي يقدم أطباقاً عالمية متنوعة، و«وايلد برغر» المخصص لعشاق البرغر والهوت دوغ والميلك شيك. كما افتتحت الحديقة متجر الهدايا التذكارية الجديد «سوق السفاري»، إلى جانب تعزيز خدمة المركبات (Hop-on Hop-off) التي تسهّل التنقل داخل الحديقة. وينصح الزوار أيضاً بزيارة محمية للغوريلا والاستمتاع بعودة معرض فرس النهر والتمساح.

ومع نهاية اليوم، ينتظر الزوار العرض التراثي «The Heritage Show»، وهو عرض يومي مبهر بتقنية الإسقاط الضوئي على مبنى مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء عند الساعة 6:30 مساءً، مقدماً تجربة بصرية تحكي قصصاً من التراث والطبيعة والثقافة الإماراتية.

وتُعد حديقة الحيوانات بالعين أكثر من مجرد وجهة للزيارة؛ فهي ملاذ للتعلم والحفاظ على الحياة البرية. وتهدف الحديقة إلى تعزيز جهود حماية الحياة البرية والاستدامة البيئية من خلال برامج الإكثار والحفاظ التي أسهمت بشكل كبير في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب مشاريعها البحثية والتعليمية التي تشجع الزوار على تبني دور إيجابي وداعم لقضايا الحفاظ على الحياة البرية.