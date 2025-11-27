الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الفجيرة الخيرية»: «عيد الاتحاد» مناسبة تعزز الوحدة والتلاحم

28 نوفمبر 2025 01:25

الفجيرة (وام)

احتفلت جمعية الفجيرة الخيرية بعيد الاتحاد الـ54، وذلك وسط أجواء وطنية غامرة، جسّدت مشاعر الفخر والولاء والانتماء لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتزيّنت أروقة الجمعية بالأعلام الوطنية واللوحات المعبرة عن حب الوطن، وتضمّنت الفعالية فقرات وطنية وتراثية وعروضاً تعبيرية، جسّدت روح الاتحاد، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة الغالية.
وقال يوسف راشد المرشودي، المدير العام للجمعية: «إن عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات يمثّل محطة مضيئة في تاريخ وطننا الغالي، نستحضر فيها معاني الوحدة والتلاحم، ونستذكر بكل فخر مسيرة الآباء المؤسسين وما تحقق من إنجازات رائدة وضعت دولتنا في مصاف الدول المتقدمة عالمياً، ونؤكد في جمعية الفجيرة الخيرية التزامنا الراسخ بمواصلة دورنا الإنساني والاجتماعي، مستلهمين من هذه المناسبة الوطنية العزيزة قيم العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية، وبما ينسجم مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ويخدم أبناء المجتمع على أكمل وجه».

عيد الاتحاد
الإمارات
احتفالات عيد الاتحاد
جمعية الفجيرة الخيرية
خيرية الفجيرة
