«بلدية أبوظبي»: اتحاد الإمارات منارة للحاضر وللمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

رفع أحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، أصدق وأنبل آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها دائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي في المبنى الرئيسي للبلدية، وفي فروع البلدية الفرعية، وذلك تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وبقيادته الرشيدة.

وأكد أن اتحاد الإمارات منارة للحاضر وللمستقبل، ومناسبة غالية لتجديد عهد الولاء والإخلاص للوطن ولقيادته الحكيمة، ودافع لبذل المزيد من الجهود والعطاء من أجل استكمال، ومواصلة مسيرة البناء والتقدم في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأشار إلى أن الاتحاد حصننا المنيع، ودربنا الذي نسير فيه على مبادئ مؤسسي الاتحاد، وتحت راية قائد الوطن لتحقيق المزيد من الإنجازات، التي جعلت الإمارات تتربع على أعلى القمم بين الدول المتحضرة والمتقدمة في العالم.

وأضاف: «إن الإمارات العربية المتحدة بفضل حكمة قيادتها، وإخلاص شعبها، تثبت مع مطلع كل ذكرى للاتحاد دورها المحوري في دعم الحضارة الإنسانية، وتثبيت دعائم السلام في العالم، حتى أصبحت الإمارات مضرب المثل والقدوة الحسنة، والمدرسة التي يقتدي بها الجميع، ويفخر بها القريب والبعيد، والوطن الذي أثبت أن لا مستحيل في قاموسه، وفي أحلامه وطموحاته». على الصعيد ذاته، اشتملت احتفالية البلدية بعيد الاتحاد الرابع والخمسين على الكثير من الفقرات الاحتفالية المتنوعة والأنشطة ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية والعزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض الوطن.