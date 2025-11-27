الإمارات والهند تعقدان الدورة السادسة للجنة القنصلية

أبوظبي (وام)

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند أعمال الدورة السادسة للجنة القنصلية المشتركة، في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي؛ حيث ترأس الجانب الإماراتي، عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الهندي، آرون كومار تشاتيرجي، سكرتير شؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون الهنود في الخارج، وزارة الشؤون الخارجية الهندية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون ذات الاهتمام المشترك. وفي بداية كلمته، رحّب عمر عبيد الحصان الشامسي، بالوفد الهندي، كما نقل تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنيات سموّه بأن يتكلل هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق، مشيراً إلى أنّ انعقاد الدورة السادسة للجنة القنصلية المشتركة تؤكد حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ويجسّد ما يربط الإمارات والهند من روابط تاريخية وإنسانية وشراكات استراتيجية راسخة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويلبّي تطلعات الشعبين الصديقين. كما أجرى الوفد الهندي، على هامش الاجتماع، جولة للاطلاع على النموذج التطبيقي للبعثة الذكية لدولة الإمارات، وهي الأولى من نوعها عالميًا، وتعتمد على منظومة متكاملة من التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات قنصلية رائدة.