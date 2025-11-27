الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماعات نيروبي

محمد المنصوري مترئساً وفد الدولة في اجتماعات المجلس التنفيذي للموئل بنيروبي (وام)
28 نوفمبر 2025 01:25

نيروبي (وام)

أخبار ذات صلة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»

ترأّس المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي Executive Board لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في دورته الثالثة، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيروبي.
وتأتي هذه المشاركة باعتبارها الأولى للدولة بعد فوز الإمارات برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج لعام 2025، في تأكيد على الحضور الدولي المتنامي للدولة، وترسيخها لدور محوري في دعم منظومة الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة عالمياً.
وأكد محمد المنصوري، أن رئاسة الإمارات للموئل تمثل مسؤولية مضاعفة وفرصة مهمة لتعزيز دور الدولة في رسم ملامح مستقبل التخطيط الحضري والإسكان على المستوى العالمي، وتمكين تبني حلول مبتكرة تعزز جودة الحياة وتواكب التحولات الحضرية المتسارعة. وقال: «إن الإمارات ستعمل خلال رئاستها للموئل على دعم الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير المدن، وتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى بناء منظومة حضرية أكثر شمولاً واستدامة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة». 

نيروبي
الإمارات
محمد المنصوري
وزارة الطاقة والبنية التحتية
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©