الإمارات تشارك في اجتماعات نيروبي

نيروبي (وام)

ترأّس المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي Executive Board لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في دورته الثالثة، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيروبي.

وتأتي هذه المشاركة باعتبارها الأولى للدولة بعد فوز الإمارات برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج لعام 2025، في تأكيد على الحضور الدولي المتنامي للدولة، وترسيخها لدور محوري في دعم منظومة الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة عالمياً.

وأكد محمد المنصوري، أن رئاسة الإمارات للموئل تمثل مسؤولية مضاعفة وفرصة مهمة لتعزيز دور الدولة في رسم ملامح مستقبل التخطيط الحضري والإسكان على المستوى العالمي، وتمكين تبني حلول مبتكرة تعزز جودة الحياة وتواكب التحولات الحضرية المتسارعة. وقال: «إن الإمارات ستعمل خلال رئاستها للموئل على دعم الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير المدن، وتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى بناء منظومة حضرية أكثر شمولاً واستدامة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة».