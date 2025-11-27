«استشاري الشارقة» يستعرض أوجه العلاقات مع روسيا

موسكو (وام)

شارك معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في أعمال المنتدى الدولي العاشر للجامعة الحكومية المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي، والذي عقد أمس في موسكو تحت عنوان «روسيا: صورة المستقبل»، بحضور نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين على مستوى روسيا والعالم. حضر فعاليات المؤتمر من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كلٌ من المهندسة جميلة الفندي الشامسي، وراشد عبدالله بن هويدن، وعامر محمد الزرعوني، ومحمد علي المناعي، فيما رافق الوفد من الأمانة العامة للمجلس الدكتور إسلام الشيوي، الخبير الإعلامي بالمجلس.

واستعرض معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أوجه العلاقات الإماراتية الروسية المتميزة، وفرص النمو الاقتصادي اللافت بين البلدين، موضحاً أن أكثر من 150 ألف مواطن روسي يستقرون في دولة الإمارات، ويشكلون جسراً حيوياً للتواصل بين الشعبين.