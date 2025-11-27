الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استشاري الشارقة» يستعرض أوجه العلاقات مع روسيا

عبدالله النعيمي متحدثاً خلال المنتدى (وام)
28 نوفمبر 2025 01:25

موسكو (وام)

أخبار ذات صلة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»

شارك معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في أعمال المنتدى الدولي العاشر للجامعة الحكومية المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي، والذي عقد أمس في موسكو تحت عنوان «روسيا: صورة المستقبل»، بحضور نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين على مستوى روسيا والعالم. حضر فعاليات المؤتمر من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كلٌ من المهندسة جميلة الفندي الشامسي، وراشد عبدالله بن هويدن، وعامر محمد الزرعوني، ومحمد علي المناعي، فيما رافق الوفد من الأمانة العامة للمجلس الدكتور إسلام الشيوي، الخبير الإعلامي بالمجلس.
واستعرض معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أوجه العلاقات الإماراتية الروسية المتميزة، وفرص النمو الاقتصادي اللافت بين البلدين، موضحاً أن أكثر من 150 ألف مواطن روسي يستقرون في دولة الإمارات، ويشكلون جسراً حيوياً للتواصل بين الشعبين.

استشاري الشارقة
الإمارات
الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
عبدالله بلحيف النعيمي
روسيا
الإمارات وروسيا
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©