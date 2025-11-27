الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«القضاء والنيابة العامة» بالشارقة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

«القضاء والنيابة العامة» بالشارقة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54
28 نوفمبر 2025 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»

شهدت دائرة القضاء والنيابة العامة بالشارقة، أمس، احتفالاً رسمياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، بحضور أعضاء مجلس القضاء، المستشار الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار أحمد الملا، رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، رئيس سلطة النيابة العامة بالشارقة، والمستشار عبدالرحمن بن طليعة، رئيس محاكم الاستئناف، والمستشار الدكتور سلامة الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والشيخ فيصل المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، إضافة إلى رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية وموظفي الدائرة والنيابة العامة.
وأكدت دائرة القضاء والنيابة العامة أن هذه المناسبة تجسّد دور المنظومة القضائية في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم العمل المؤسسي والشراكة الوطنية.

عيد الاتحاد
الإمارات
احتفالات عيد الاتحاد
الشارقة
قضاء الشارقة
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©