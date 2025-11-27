«القضاء والنيابة العامة» بالشارقة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت دائرة القضاء والنيابة العامة بالشارقة، أمس، احتفالاً رسمياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، بحضور أعضاء مجلس القضاء، المستشار الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار أحمد الملا، رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، رئيس سلطة النيابة العامة بالشارقة، والمستشار عبدالرحمن بن طليعة، رئيس محاكم الاستئناف، والمستشار الدكتور سلامة الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والشيخ فيصل المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، إضافة إلى رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية وموظفي الدائرة والنيابة العامة.

وأكدت دائرة القضاء والنيابة العامة أن هذه المناسبة تجسّد دور المنظومة القضائية في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم العمل المؤسسي والشراكة الوطنية.