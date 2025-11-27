الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي: رفع مستوى الخدمات المجتمعية

محمد الشرقي خلال لقائه أحمد الصغيري (وام)
28 نوفمبر 2025 01:26

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تعزيز جودة حياة الأفراد ورفع مستوى الخدمات المجتمعية.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، اللواء الدكتور أحمد علي الصغيري، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة.
ونوّه سموه، إلى المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لمسارات العمل التنموي وتقديم الخدمات في الإمارة، إسهاماً في دعم خطط التطوير وتعزيز جاهزية المؤسسات بما يواكب التوجهات والرؤى الوطنية.
واطّلع سموه خلال اللقاء على عرض لأبرز إنجازات الإدارة خلال عامي 2024 - 2025، والتي شملت تطوير منظومة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تعزيز جودة تجربة المتعاملين. كما تم استعراض التوجهات المستقبلية والمشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها، والموجهة لدعم رؤية الدولة والإمارة، بما في ذلك خطط التحول الرقمي، وجهود تعزيز الابتكار، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، بما يضمن استدامة التميز ورفع جاهزية منظومة العمل خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

الخدمات المجتمعية
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإقامة وشؤون الأجانب
