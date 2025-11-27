الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بيان دولة الإمارات بشأن قرار البرلمان الأوروبي حول السودان

علم الإمارات
27 نوفمبر 2025 22:33

رحبت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، بقرار البرلمان الأوروبي الذي جاء في الوقت المناسب دعماً للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان.
وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الحرب الأهلية الكارثية، وبالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك في أوروبا، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق.
وأشارت معاليها إلى أن قرار البرلمان الأوروبي قد أيد عمل المجموعة الرباعية ووصفها ب «صيغة للوساطة» في هذا النزاع.
وأشارت معاليها إلى أن البيان المشترك للرباعية يشكل خطوة تاريخية تهدف إلى وقف الاقتتال وإنهاء الحرب الأهلية، ورسم خريطة طريق عملية من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقالية نحو حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع. كما شدد البيان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة المرتبطة بجماعة «الإخوان» أو المتأثرة بها، حيث يعدّ قيام حكومة مدنية مستقلة الحل الوحيد لإصلاح مؤسسات السودان وتخليص الدولة من التطرف.
وأضافت معاليها «ندين بشدة وبشكل مستمر الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها الطرفان المتحاربان، قوات الدعم السريع وسلطة بورتسودان، فقد تسببت أفعالهما بمعاناة هائلة، وبزعزعة مستقبل السودان ومن الضروري وضع حد فوري للحرب ولكافة أعمال العنف».
كما أكدت معاليها على أنّ موقف دولة الإمارات واضح وهو تحقيق وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال كافة الطرق والممرات المتاحة.. لطالما ركزت جهود دولة الإمارات على الجوانب الإنسانية في المقام الأول، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب السوداني.
ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قدمت دولة الإمارات 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية ما يجعلها في المركز الثاني إرسالاً للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة، والدولة الأكثر تقديماً للمساعدات خلال عام 2025.

المصدر: وام
