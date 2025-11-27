الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير اليمن يشيد بدعم الإمارات لقطاع الكهرباء بمليار دولار

علم الإمارات
27 نوفمبر 2025 23:45

أعرب سعادة فهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الإمارات لإعلانها تقديم دعم استراتيجي لقطاع الكهرباء في اليمن بقيمة مليار دولار، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول للطاقة.
وأكد سعادته، في تصريح، أن هذا الدعم الكريم يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ليعكس النهج الثابت لدولة الإمارات في مساندة الشعب اليمني وتعزيز مسار التنمية والاستقرار في اليمن، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية والمعيشية للمواطنين.
وأوضح السفير المنهالي أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في تمكين الحكومة اليمنية من تحسين منظومة الكهرباء وتنفيذ مشاريع استراتيجية ستسهم في توفير خدمة مستقرة ومستدامة، مشيراً إلى أن الدعم الإماراتي يعبر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وثمّن سعادته المواقف النبيلة التي تبديها دولة الإمارات لدعم جهود إعادة الإعمار وتطبيع الحياة وتحسين الخدمات في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً أن حكومة الجمهورية اليمنية تقدّر عالياً هذه المبادرة التي تأتي امتداداً لمواقف الإمارات الداعمة لليمن وشعبه في مختلف الظروف.

المصدر: وام
الإمارات
اليمن
الدعم
الكهرباء
السفير اليمني
