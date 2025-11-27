الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

علي النعيمي يلتقي وزير العدل في حكومة الظل بالمملكة المتحدة

علي النعيمي خلال لقاء وزير العدل بالمملكة المتحدة (وام)
28 نوفمبر 2025 01:25

لندن (وام)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، روبرت إدوارد جينريك النائب في مجلس العموم البريطاني ووزير العدل في حكومة الظل في المملكة المتحدة، بحضور سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس مع برلمانات الدول الأوروبية، ومنصور عبدالله بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة، مشيراً إلى ما يجمع البلدين الصديقين من روابط تاريخية متينة، والتنسيق الفعّال بينهما في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في المملكة المتحدة، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان البريطاني، مؤكدين أهمية تبادل أفضل الممارسات والخبرات البرلمانية، وتفعيل قنوات التواصل المستمر بين الجانبين، والعمل على مبادرات مشتركة تسهم في دعم العلاقات الإماراتية البريطانية، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
كما جرى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، ودعم الجهود الإنسانية، ومواجهة التطرف، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

