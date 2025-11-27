الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

السفارة الرومانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها

عمر النيادي وبوغدان أوكتافيان وجمع من المسؤولين والدبلوماسين خلال حفل الاستقبال (وام)
28 نوفمبر 2025 01:25

أبوظبي (وام)

حضر عمر راشد النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه بوغدان أوكتافيان سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق جراند حياة في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الرومانية المقيمة بالدولة، وعدد من رجال الأعمال الرومان.
وأشاد السفير الروماني، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات القوية التي تربط بلاده ودولة الإمارات، وبالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً رئيساً ومهماً لرومانيا في المنطقة، وتربطهما علاقات قوية وراسخة في شتى المجالات، لافتاً إلى اهتمام وحرص قيادتي البلدين خلال السنوات الأخيرة على تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

رومانيا
الإمارات
وزارة الخارجية
السفير الروماني
