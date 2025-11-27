«حمدان بن راشد للعلوم» تعلن الفائزين بـ«جوائز الموهوبين»

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الفائزين بجوائز المركز العالمي للموهوبين بدورتها للعام 2025، والتي شملت الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين.

وشهدت الجائزتان هذا العام توسعاً ملحوظاً في المشاركة الدولية بعدما استقطبت فئة الأبحاث التطبيقية 11 بحثاً من 10 دول، فيما سجلت فئة المبادرات المدرسية 7 مبادرات من 5 دول، بما يعكس النمو المتزايد في الاهتمام العالمي بالبحث والابتكار في برامج رعاية الموهوبين.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن جوائز المركز العالمي للموهوبين تواصل ترسيخ حضورها الدولي منصة داعمة للبحث العلمي والابتكار التربوي، ومؤشراً على التطور المتسارع في برامج رعاية الموهوبين حول العالم.

وأضاف أن المشاركات المتزايدة هذا العام تعكس ثقة الباحثين والمؤسسات التعليمية في المعايير العلمية التي تقوم عليها الجائزة، ودورها في إبراز المبادرات الرائدة التي تسهم في تطوير جودة التعليم، وتمكين الطلبة الموهوبين من تحقيق إمكاناتهم، منوهاً إلى أن الدورة الحالية شهدت مستجداً مهماً تمثل في موافقة المجلس العالمي للموهوبين على الشراكة مع المؤسسة في المركز العالمي للموهوبين وجوائزه.