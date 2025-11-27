«الأعلى للأمومة والطفولة» ينظم لقاء حول «الهوية والثقافة الوطنية»

‎‎أبوظبي (وام)

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لقاء خاصاً تناولت خلاله الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، شعار احتفالات الدولة بـ«يوم الطفل الإماراتي» لعام 2025 وهو «الحق في الهوية والثقافة الوطنية».

كما قدمت الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، قراءة لقصة «كنز الجد حمدان».

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على مواكبة التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بدعم حقوق الطفل، وفقاً لقانون «وديمة»، وتعزيزاً لحق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية، بما يشمل أصحاب الهمم.

‎‎‎‎‎‎وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، خلال اللقاء، أن احترام حق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية ينعكس إيجاباً على العديد من جوانب شخصيته، من بينها تعزيز احترام الذات والثقة بالنفس لديه، إذ إن الأطفال الذين يتم تشجيعهم على استكشاف تراثهم الثقافي والتعبير عنه يطورون شعوراً قوياً بالفخر بهويتهم، تتم ترجمته إلى أداء أكاديمي وتفاعلات اجتماعية أفضل وروابط عائلية أقوى.

‎ودعت الفلاسي الجهات المختلفة إلى المساهمة في احتفالات يوم الطفل الإماراتي بتقديم مشاركاتها حول الحق في الهوية والثقافة الوطنية، للمسابقة التي أطلقها في هذا المجال، والتي سيتم إعلان نتائجها في يوم الطفل الإماراتي 2026 الذي ستنطلق الاحتفالات به يوم 15 مارس المقبل.