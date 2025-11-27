سارة الأميري تكرِّم 12 باحثة عربية لإسهاماتهن العلمية المتميزة

دبي (وام)

كرّمت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، مجموعة من الباحثات العربيات لإسهاماتهن العلمية المتميزة ودورهن في إثراء المعرفة وخدمة الإنسانية، وذلك خلال حفل عالمي نظمته إمارة دبي ضمن برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات «لوريال اليونسكو من أجل المرأة في العلم»، بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

جرى خلال الاحتفال الاحتفاء بـ 12 باحثة عربية من صاحبات الرؤية اللواتي يسهمن في إعادة تشكيل المشهد العلمي في المنطقة.

وأكدت معاليها، خلال الحفل، أن البرنامج يمثل منصة راسخة لتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في العلوم ليس على مستوى التميز الفردي فحسب بل من خلال الإسهام في بناء مجتمعات تتبنى الابتكار والمعرفة، وترتقي برأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط باعتبار الباحثات قوة محركة للتنمية المستدامة والتقدم العلمي.

من جانبه، أكد لوران دوفييه، المدير الإداري لـ «لوريال الشرق الأوسط»، أن البرنامج أسهم على مدى 12 عاماً في إبراز صوت المرأة العالمة، وتسليط الضوء على ابتكارات تخدم المجتمع، وترسم ملامح مستقبل العلوم، مشيراً إلى أن تمكين الباحثات ليس قيمة أخلاقية فحسب بل رافعة أساسية للتقدم العلمي والاقتصادي.

وأكد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة، أن المنظمة لطالما دعمت حضور النساء في البحث العلمي انطلاقاً من الإيمان بأن مساهماتهن تشكل جزءاً أصيلاً من منظومة الابتكار والتنمية.