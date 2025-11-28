السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
28 نوفمبر 2025 10:34

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا حريق المجمع السكني في هونغ كونغ، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: وام
هونج كونج
الإمارات
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©