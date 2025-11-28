رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موريتانيا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.





كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني.





وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي مختار ولد أجاي رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.