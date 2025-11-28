الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن حمدان بن زايد يزور مديرية شرطة العين ويطَّلع على سير العمل

محمد بن حمدان بن زايد يزور مديرية شرطة العين ويطَّلع على سير العمل
28 نوفمبر 2025 12:59

زار معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، مديرية شرطة العين، التابعة لقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكان في استقباله معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومديرو القطاعات في شرطة أبوظبي، وبحضور مديري الدوائر والجهات الحكومية في منطقة العين.

وعقد معاليه اجتماعه الأول مع مديري القطاعات في شرطة أبوظبي، ناقش فيه الخطط الأمنية وسير العمل وسُبل مكافحة الجريمة وأمن الطرق، وعقبه اجتماع مع مديري الدوائر تمحوّر حول مدى جاهزية منطقة العين للأحوال الجوية.

أخبار ذات صلة
محمد بن حمدان بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة محمد الدرمكي
محمد بن حمدان بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة محمد بن عبدالله الضبع الدرمكي

وتفقَّد معاليه، خلال الزيارة، مركز القيادة والتحكم، وتعرَّف على أنظمته وتقنياته الحديثة للاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة، وأثنى معاليه على جهود شرطة أبوظبي ودورها في تعزيز الأمن والأمان، وتقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع.

وفي نهاية الزيارة، سجَّل معاليه كلمة في سجل الزوّار.

المصدر: وام
شرطة العين
محمد بن حمدان بن زايد
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©