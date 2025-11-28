السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
"الأرصاد": طقس معتدل نهاراً مع سحب متفرقة خلال عيد الاتحاد

28 نوفمبر 2025 13:23

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس في الدولة خلال فترة عيد الاتحاد من يوم غد وحتى 3 ديسمبر الجاري، معتدل الحرارة نهاراً ولطيفاً ليلاً، ومائلاً للبرودة في الصباح الباكر، مع غطاء سحابي جزئي على معظم مناطق الدولة، وزيادة كميات السحب أحياناً خاصة على المناطق الشمالية والساحلية والجزر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على فترات متباعدة.

وأشار المركز، في بيان له، إلى أن الطقس سيكون رطباً ليلاً وفي الصباح الباكر، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية.

وفيما يتعلق بالرياح، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً مع السحب. أما البحر، فيكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل والجزر بين 24 و28 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية بين 26 و30 درجة مئوية، بينما تتراوح في المناطق الجبلية بين 12 و20 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى فتتراوح على السواحل والجزر بين 16 و24 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية بين 12 و16 درجة مئوية، بينما تتراوح في المناطق الجبلية بين 8 و15 درجة مئوية.

