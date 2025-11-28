السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تترأّس الاجتماع الأول للمجلس الإداري في الاتحاد البريدي العالمي

الإمارات تترأّس الاجتماع الأول للمجلس الإداري في الاتحاد البريدي العالمي
28 نوفمبر 2025 16:12

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بسفن إكس (7X)، في اجتماعات الاتحاد البريدي العالمي التي عُقدت في العاصمة السويسرية برن وتضمّنت أولى جلسات المجلس الإداري ومجلس العمليات البريدية للدورة الجديدة.
ترأّس وفد الدولة في الاجتماعات طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X) رئيس المجلس الإداري في الاتحاد البريدي العالمي للدورة الجديدة (2026-2029) والذي افتتح الاجتماع الأول للمجلس أعلى سلطة إشرافية في الاتحاد والمسؤول عن متابعة تنفيذ القرارات والسياسات التي أقرّها المؤتمر، واعتماد آليات العمل الجديدة التي تجسّد ملامح «استراتيجية دبي 2026-2029» التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد بإجماع الدول الأعضاء خلال سبتمبر الماضي.
وبحث الاجتماع جدول أعمالٍ حافلاً بملفات رئيسية تشمل تطوير منظومة الحوكمة والإصلاح المالي، وتعزيز التكامل الرقمي بين الدول الأعضاء، وتعزيز الشمول في الدول النامية، إلى جانب مراجعة الإطار التنفيذي لاستراتيجية المرحلة المقبلة بما يواكب التحولات في الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد العالمية.
وشهد الاجتماع مناقشة تشكيل اللجان والفرق الفنية، واعتماد آليات المتابعة والتقييم لأداء الاتحاد خلال «دورة دبي» الجديدة.
وتؤكد رئاسة دولة الإمارات للمجلس الإداري دورها المحوري في قيادة الجهود العالمية نحو بناء منظومة بريدية أكثر تكاملاً وكفاءة واستدامة، وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للربط اللوجستي والتجارة الإلكترونية والخدمات الذكية.
كما شاركت الدولة في اجتماعات مجلس العمليات البريدية، الذي يتناول الجوانب التقنية والتشغيلية والتجارية، بما في ذلك نماذج التسوية الجديدة، وتحسين جودة الخدمات، وتيسير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتكامل البيانات والأنظمة الرقمية.
وقال طارق أحمد الواحدي: «يمثل انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الإداري بداية مرحلة جديدة في مسيرة الاتحاد البريدي العالمي، تُعيد فيها دولة الإمارات التأكيد على التزامها بقيادة العمل الدولي نحو نموذجٍ أكثر تطورًا في الحوكمة والابتكار والاستدامة ومن موقع الرئاسة، سنعمل على تحويل مخرجات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي - دبي 2025 إلى برنامج عمل ملموس يُسهم في تطوير بنية البريد العالمي، وتمكين الاقتصادات الوطنية من الاستفادة من التحول الرقمي في التجارة والخدمات اللوجستية.. إننا نؤمن بأن مستقبل البريد لن يُبنى فقط على نقل الرسائل والطرود، بل على نقل البيانات والمعرفة وربط المجتمعات بالفرص».
تعكس مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات، وما تضطلع به من مهام قيادية، استمرار دورها في صياغة مستقبل قطاع البريد والخدمات اللوجستية عالميًا، انطلاقًا من تجربتها الوطنية في التحول الرقمي والابتكار الحكومي، وبما يتوافق مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» ورؤيتها في تعزيز مكانة الدولة جسرا عالميا للتواصل والتجارة والمعرفة.

غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد
المصدر: وام
